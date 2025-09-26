プロ野球のファームは26日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計7試合が行われた。

ヤクルトは日本ハム戦（鎌ケ谷）に延長10回、3―0で勝利。先発・高梨は6回1安打無失点で、4番手の育成選手・広沢が1回無安打1奪三振無失点で2勝目（2敗1セーブ）。育成選手の沢野が2安打。日本ハム先発のドラフト1位・柴田（福岡大大濠）は6回1安打6奪三振で無失点。打線は阪口が放った1安打のみに終わった。

DeNAは西武戦（カーミニークフィールド）に8―0で完封勝利。先発・吉野が5回2安打6奪三振無失点で8勝目（5敗）を挙げた。九鬼が2回に8号3ラン、フォードが5回の4号ソロなど2安打。西武先発・ボーは3回4安打6失点（自責1）で5敗目（2勝）。育成選手の是沢が2安打を放った。

巨人はロッテ戦（ジャイアンツタウン）に6―2。先発・森田が6回4安打無失点の好投で7勝目（5敗）。山瀬が4回に3号ソロ、佐々木が2安打1打点。ロッテ先発の育成選手・森は7回7安打6失点（自責4）で4敗目（2勝）を喫した。ともに育成選手の富山が2安打1打点、松石が2安打。

中日はソフトバンク戦（ナゴヤ）に5―2で逆転勝ち。先発・三浦が8回7安打2失点で5勝目（1敗）を挙げた。チェイビスが2回に先制1号ソロ、駿太が4回に2号ソロ。土田が3安打1打点、佐藤が2安打2打点。ソフトバンク先発・東浜は4回0/3を6安打5奪三振5失点で3敗目（7勝）。山本が2安打2打点をマーク。