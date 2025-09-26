◇女子ゴルフツアー ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 第1日（2025年9月26日 宮城県 利府GC＝6590ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、ツアー初出場のアマチュア沢田珠里（じゅり、21＝東北福祉大4年）が4バーディー、2ボギーの70で回り、首位と3打差の10位で発進した。

女子大生がツアーデビュー戦の最初のラウンドで70の好スコアをマークした。

1番ティーに上がると緊張感に襲われ「手も足も震えていた」。それでも「とりあえず振り抜こうと思って振り抜いたら、凄くいい球が出た」と会心のティーショットでリズムをつかむと、2・5メートルにつけてバーディー発進。続く2番は6メートルほどのパットを決めた。

5番と7番でも伸ばし一時は首位に立った。後半は3パット2回で後退したが「初めてレギュラーツアーに出させていただき、いいゴルフができた。テレビで見ているプロがたくさんいる中で、アンダーで回れて自信になる」と声を弾ませた。

名前の由来は「ジュリー」こと歌手の沢田研二。父・淳二さんが友人にそう呼ばれていたことから名付けられた。「（沢田研二の）曲は全く聴かない」そうだが「キャディーのアルバイトをすると、お客さんと名前の話題で盛り上がるので助かる」と笑った。

大阪府出身で愛媛・松山聖陵高から東北福祉大に進んだ。プロを目指しているが、今年のプロテストは1次敗退。「1次で落ちちゃったので優勝を狙いたいけど、欲をかかず今自分にできる精いっぱいで頑張ります」。22年前に宮里藍が史上2人目のアマチュア優勝を飾った大会で快挙を目指す。