プロボクシング大橋ジムは26日、都内で会見し、11月27日に東京・後楽園ホールで開催する「Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 146」の対戦カードを発表した。

東洋太平洋スーパーウエルター級タイトルマッチ10回戦では同級王者ワチュク・ナァツ（28＝八王子中屋、15戦9勝4KO4敗2分け）が日本同級10位の緑川創（38＝EBISU K’s BOX、4戦4勝3KO）と対戦することが発表された。

7月31日の同級王座決定戦で左右田泰臣（37＝EBISU K‘s BOX）に大差判定勝ちで獲得したベルトの初防衛を目指すナァツは「（緑川は）左右田選手と同じジムの選手。研究して対策してくると思うが、前の自分とは違うところを見せたい。無敗のキャリアに1敗がつく日になる」と宣言した。

対する元キックボクシング・ウエルター級王者の緑川は転向後5戦目で初のタイトル挑戦。「チャンピオンになって、2歳の子供をリングに上げることが目標。相手は強いチャンピオンだが、しっかりと自分のボクシングをしてタイトルを獲りたい」と気合十分に話した。

ナァツは今月21日から2泊3日の山ごもり合宿を終えたばかり。元ウエルター級アジア2冠王者で同門の佐々木尽（24）らと滝行も行ったことを明かし「山をアップダウンして足腰とスタミナを強化した。滝行では気合を入れさせてもらった」と実感。「練習嫌い」だがこれまで1時間しか行わなかった練習を約15分延長するなどV1への自信を強調する。

挑戦者の緑川には「まだ試合は見られていないので、どうゆうスタイルか分からないが、怖さはない」と挑発を仕掛けると、緑川も負けじと「フィジカルは強いと思うが同じく怖さはない。かみ合う試合になる」と舌戦も繰り広げていた。