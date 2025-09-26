秋田市は26日、空き家への対応を話し合う会合を開きましたが、この中で本来は外部に提供すべきではない、個人情報が記載された資料を誤って報道機関に配布しました。



会合に関わる市の職員や学識経験者以外には公開しない話し合いの場で使う予定だったもので、資料はその場で回収されました。



秋田市は26日午前、市内の空き家対策や特定空き家への今後の対応方針を学識経験者と協議する会合を市役所で開きました。





特定空き家に関する協議を除き、市民や報道機関も傍聴が可能で、話し合いの中で使う資料も事前に配布されていました。秋田放送もこの会合を傍聴し資料も受け取りましたが、この中に本来は外部に提供すべきではない、特定空き家に関する内部資料が含まれていました。26日の会合を傍聴したのは秋田放送の記者1人と別の報道機関の記者1人で、内部資料が含まれていたのは秋田放送に配布された分だけです。非公開の協議で使うことを想定していたもので、個人情報も記載されていたため、会合が始まってから約1時間後に市の職員が資料を回収しました。市では協議に関わる人向けの資料と傍聴者向けの資料を事前に分けて用意していましたが、配布の際に誤ってしまったと説明しています。