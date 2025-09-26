秋田市は、市内の町内会へのアンケートを通じてまとめた、空き家に関する実態調査の結果を公表しました。



町内会が把握している空き家は、あわせて約4,800戸に上り、このうちの300戸あまりは、倒壊の恐れがあるなど、“危険な空き家”であるとの回答が寄せられています。



秋田市は、今年1月、河辺地区にある空き家を、解体や撤去を所有者に義務づける「特定空き家」に認定するなど、対応の強化を始め、実態の把握も進める方針です。





その一環として市は、7月から先月にかけて、市内の町内会を対象に、地域にある空き家の現状に関するアンケート調査を実施しました。調査を依頼したのは、964の町内会で、このうちの8割ほどにあたる785の町内会から回答があり、空き家の把握を行っているのは、708の町内会でした。市が町内会からの回答をまとめたところ、空き家の数は4,832戸に上りました。草木が生い茂っていたり、住宅の一部が損壊したりするなど、町内会側で“管理が不適切”と判断したのは、3割近くにあたる1,372戸。さらにこのうちの325戸は、損壊が激しい、あるいは、倒壊の恐れがあると判断された、“危険な空き家”でした。秋田市は、危険な空き家との回答があった住宅については、所有者の調査や指導を急ぎ、市としてさらに詳しく実態調査を行うことを検討しています。なお、特定空き家に認定された、河辺地区の空き家については、今年11月中旬にも、市が解体・撤去を担う、「代執行」が行われる見通しです。先月に入り、現在の所有者が相続の権利を放棄したため、作業にかかる費用の一部を市が負担する可能性も出ています。