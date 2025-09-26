TWICE モモ＆SEVENTEEN ジョシュア＆磯村勇斗の豪華交流が話題！ 「えぐメンツ」「3人とも素敵」
俳優の磯村勇斗が、9月26日（金）に自身のInstagramを更新。TWICEのMOMO（モモ）とSEVENTEENのJOSHUA（ジョシュア）と撮影した3ショット写真を公開し、ファンから反響が寄せられた。
【写真】豪華すぎる！ TWICE モモ＆SEVENTEEN ジョシュア＆磯村勇斗の3ショット
■ミラノ・ファッションウィークを満喫
この日磯村が公開したのは、イタリアで開催中のミラノ・ファッションウィークのオフショット。9月24日（現地時間）に行われた「Onitsuka Tiger」の2026年春夏コレクションに参加し、モモやジョシュアら豪華セレブがそろう会場でショーを満喫したようだ。
投稿には、「Onitsuka Tiger」のアイテムに身を包んだ磯村のソロカットをはじめ、磯村、ジョシュア、モモが肩を並べてカメラ目線を決めている3ショットなども披露されている。
3人の交流にSNSでは「えぐメンツ」「3人とも素敵」「まさか、セブチのジョシュと並ぶ世界線」「ももりんとジョシュアさんのスーパーアイドルに並べるぐらいにいそむーもかっこいい」などファンからのコメントが集まった。
引用：「磯村勇斗」Instagram（@hayato_isomura）
