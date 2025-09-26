NHKÄ«¥É¥é¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û½é²ó¤«¤é²¬Éô¤¿¤«¤·¤¬ÂçË½¤ì¡©2ÅÙÌÜ¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÉã¿ÆÌò¡¢Æ¬¤Ë¤í¤¦¤½¤¯Î©¤Æ¤Æ¡Ä¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ç29Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ò½é²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎÉã¿ÆÌò
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¬29Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤¬¡¢½é²ó¤«¤é´üÂÔ¤òÊú¤«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡¡
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡¢µýÇ¯54)¤µ¤ó¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤µ¤ó(µýÇ¯64)¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÇÛÌò¤Ï¹ë²Ú¡£¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¶Ó¿¥Í§°ì¤òµÈÂôÎ¼¡¢¥È¥¤ÎÉã¡¦¾¾Ìî»ÊÇ·²ð¤ò²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¤òÃÓÏÆÀéÄá¡¢ÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç¤ò¾®Æü¸þÊ¸À¤¤¬±é¤¸¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¥È¥¤Î¿ÆÀÌ¡¦ ±«À¶¿åÐü¤òÄé¿¿°ì¡¢±«À¶¿å¥¿¥¨¤òËÌÀî·Ê»Ò¤¬±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¿¨¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè1½µ¡Ö¥Ö¥·¥à¥¹¥á¡¢¥¦¥é¥á¥·¡£¡×
¡ÒÂè1²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡¤³¤ÎÀ¤¤Ï¤¦¤é¤á¤·¤¤¡£¤±¤É¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£Ë×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥(郄ÀÐ)¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥Ð¥¹¥È¥¦)¡£²øÃÌ¤ò°¦¤·¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£ÌÀ¼£¤Î¤Ï¤¸¤á¡£¾®³ØÀ¸¤Î¥È¥(Ê¡ÃÏÈþÀ²)¤Ï¡¢Éã¡¦»ÊÇ·²ð(²¬Éô)¤ÈÊì¡¦¥Õ¥ß(ÃÓÏÆ)¡¢ÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þ)¤È¡¢À¤¤ò¤¦¤é¤ß¡¢ÉÏ¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ÊÇ·²ð¤Ï¥È¥¤Ë¤¤¤¤Êë¤é¤·¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤È°ìÂç·è¿´¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡²¬Éô¤¬Ä«¥É¥é¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉã¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸×¤ËÍã¡×(2024Ç¯Á°´ü)¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¡£½é²ó¤«¤é¡¢²¬Éô¤¬±é¤¸¤ë»ÊÇ·²ð¤¬Æ¬¤Ë¤í¤¦¤½¤¯¤òÎ©¤Æ¡¢ÌëÃæ¤Ë±¯¤Î¹ï»²¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢²¿¤ä¤é¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½Ð¤À¤·¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï29Æü(·î)ÊüÁ÷³«»Ï (Á´25½µ125²ó)¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£