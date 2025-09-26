◆ウエスタン・リーグ ソフトバンク2―5中日（26日、ナゴヤ球場）

左ふくらはぎの違和感で戦列を離れていたソフトバンクの今宮健太内野手（34）が、約3週間ぶりに実戦復帰した。

「1番遊撃」で先発出場。初回は右飛、3回1死二塁では左飛。5回には2死から中前打を放ち、代走のイヒネ・イツアと交代した。球の見え方については「（実戦が）1カ月は空いていなかったので、その辺はいい。あとはもう頑張るだけなので」と強調した。

守備機会は2度。2回、川越誠司の中堅へ抜けそうな当たりを捕球し、一回転しながら送球したが、それて内野安打となった。「もっとギアを上げていきたい」と今宮。それでも、松山秀明2軍監督（58）は「ヒットも出て、守りでも二遊間の打球を捕って、アウトにできなかったけど（あの打球は）多分アウトにならないので、怖さがなく取れたことが一安心」と語った。

今宮は4日のオリックス戦（みずほペイペイドーム）の守備で左ふくらはぎを痛め、5日に出場選手登録を抹消され、福岡県筑後市のファーム施設でリハビリ調整していた。復帰戦を終え「（求められているのは）しっかり守れるかどうか。打つ方も結果を残していきつつ、戦力になれるところまで、状態を含めて上げていけば（1軍への）チャンスはあるのかなとは思う」と口元を引き締めた。（浜口妙華）