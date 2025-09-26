伊藤蘭、娘・趣里の第1子誕生を祝福「尊い命 大切に育んでくださいね」 初孫の誕生に思いをはせる
歌手の伊藤蘭（70）が26日、自身のインスタグラムを更新。同日にダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの“RYOKI”こと三山凌輝（26）との第1子誕生を報告した娘・趣里（35）に祝福の言葉を寄せた。
【写真】素敵な花束…娘・趣里の第1子誕生を祝福した伊藤蘭
伊藤は色とりどりの花の写真とともに、「Papa Ryoki & Mama Shuri Baby誕生おめでとう」と祝福。「ちょうど趣里が産まれたこの季節…自分の想い出とも重なり本当に感慨深いです」と初孫の誕生に思いをはせた。
そして「尊い命 大切に育んでくださいね」と短い言葉ながらも、大切な思いを2人に伝えた。
趣里と三山は同日、「先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します。変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます。今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます」と連名で伝えていた。
伊藤は1955年1月13日生まれ、東京都出身。伝説のアイドルグループ・キャンディーズの元メンバー。1973年9月、田中好子、藤村美樹と共にキャンディーズを結成しデビュー。78年の解散後は、俳優業としても活躍した。1989年1月に俳優の水谷豊と結婚。90年に長女で俳優・趣里が誕生した。
【写真】素敵な花束…娘・趣里の第1子誕生を祝福した伊藤蘭
伊藤は色とりどりの花の写真とともに、「Papa Ryoki & Mama Shuri Baby誕生おめでとう」と祝福。「ちょうど趣里が産まれたこの季節…自分の想い出とも重なり本当に感慨深いです」と初孫の誕生に思いをはせた。
趣里と三山は同日、「先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します。変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます。今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます」と連名で伝えていた。
伊藤は1955年1月13日生まれ、東京都出身。伝説のアイドルグループ・キャンディーズの元メンバー。1973年9月、田中好子、藤村美樹と共にキャンディーズを結成しデビュー。78年の解散後は、俳優業としても活躍した。1989年1月に俳優の水谷豊と結婚。90年に長女で俳優・趣里が誕生した。