過熱するMVP争い ローリーが4打数無安打の中ジャッジは3打数2安打でOPS1.140 さらに申告敬遠2つでリーグ最多記録更新〈残り3戦〉
MLBのレギュラーシーズンも佳境を迎え、シーズンのMVP争いが注目されます。ア・リーグのMVP候補であるカル・ローリー選手とアーロン・ジャッジ選手の今日の成績を振り返っていきましょう。
前日に2つずつホームランが飛び出しローリー選手は60号の大台、ジャッジ選手も51号と自身4度目の50本塁打に到達しました。
この日ローリー選手は、ロッキーズ戦で申告敬遠で出塁しましたが、4打数無安打の成績でした。
対してジャッジ選手は、ホワイトソックス戦で初回にレフトへの2塁打、3打席目にヒットが飛び出し3打数2安打の成績でした。ジャッジ選手には2つの申告敬遠を出されこの試合をもって今季37回目の申告敬遠。これは、1955年に申告敬遠の記録が初めて記録されて以来、リーグ最多となりました。
レギュラーシーズンは残り3戦となっています。
▽2人の主な成績
【カル・ローリー】
試合 156
打率.247
安打 144
二塁打 23
三塁打 0
本塁打 60
打点 125
得点 109
四球 96
盗塁 14
OPS.954
試合 149
打率.330
安打 175
二塁打 30
三塁打 2
本塁打 51
打点 109
得点 134
四球 123
盗塁 12
OPS1.140