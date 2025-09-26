MLBのレギュラーシーズンも佳境を迎え、シーズンのMVP争いが注目されます。ア・リーグのMVP候補であるカル・ローリー選手とアーロン・ジャッジ選手の今日の成績を振り返っていきましょう。

前日に2つずつホームランが飛び出しローリー選手は60号の大台、ジャッジ選手も51号と自身4度目の50本塁打に到達しました。

この日ローリー選手は、ロッキーズ戦で申告敬遠で出塁しましたが、4打数無安打の成績でした。

対してジャッジ選手は、ホワイトソックス戦で初回にレフトへの2塁打、3打席目にヒットが飛び出し3打数2安打の成績でした。ジャッジ選手には2つの申告敬遠を出されこの試合をもって今季37回目の申告敬遠。これは、1955年に申告敬遠の記録が初めて記録されて以来、リーグ最多となりました。

レギュラーシーズンは残り3戦となっています。

▽2人の主な成績

【カル・ローリー】

試合 156

打率.247

安打 144

二塁打 23

三塁打 0

本塁打 60

打点 125

得点 109

四球 96

盗塁 14

OPS.954

【アーロン・ジャッジ】試合 149打率.330安打 175二塁打 30三塁打 2本塁打 51打点 109得点 134四球 123盗塁 12OPS1.140