【MLB】ダイヤモンドバックス 0-8 ドジャース（9月25日・日本時間26日／フェニックス）

【映像】大谷、“ゴルフ打ち→プール着弾”の衝撃54号ホームラン

ドジャースの大谷翔平投手がダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」でスタメン出場。第3打席で放った衝撃の一撃は、右中間スタンドのプールへ一直線。その“すくい上げ弾”に現地も騒然となり、MLB公式Xまでもがゴルフの絵文字つきで反応する異例の盛り上がりとなった。

4ー0とドジャースリードの4回、1死三塁のチャンスで打席を迎えた大谷は、カウント1ー1からの3球目、真ん中低めに沈むチェンジアップを片手気味にすくい上げた。打球速度（約164.6キロ）、飛距離406フィート（約123.7メートル）、完璧な1発は右中間スタンドのプールに飛び込んでいった。

この一撃に反応したMLB公式Xは「Shohei Ohtani golfs one into the pool（大谷翔平がプールへゴルフショットを放り込んだ）」と動画付きで投稿。ゴルフ絵文字を添えた表現にSNS上では「公式がgolfのマークつけてるw」「golfワロタwwww」「池ポチャ本塁打」など盛り上がりを見せた。

実は大谷は最近、本塁打後に三塁ベース手前やベンチ前で“ゴルフのパター”を模した新パフォーマンスを披露していた。「新ルーティン誕生か」と話題になっていたが、今回の一撃が“ゴルフ打ち”と評されたことで、まさに伏線回収のような形に。

プールサイドの観客が立ち上がって大喜びする様子も中継に映し出され、視聴者からも「スプラッシュキター」「プール弾」「これ入る!!??」など、驚きの声が並んだ。プールに“ぽちゃ”っと飛び込んだ54号は、敵地もSNSも巻き込んで熱狂を生んだ“ゴルフショット”となった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）