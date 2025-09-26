10月10日に日米同時公開される『トロン』シリーズ最新作『トロン：アレス』のキャラクターポスターと、本作の音楽を手がけるナイン・インチ・ネイルズの特別映像が公開された。

世界で初めて長編映画としてCGを本格導入した1982年のSF映画『トロン』。本作は、2010年に公開された続編『トロン：レガシー』に続くシリーズ第3弾となる。

デジタル世界に送り込まれた天才コンピューター・プログラマーのケヴィン・フリンが、生死をかけたゲームに挑んでいく様子を描いたシリーズ1作目の『トロン』。続編『トロン：レガシー』は、ダフト・パンクが手がけた楽曲も大きな話題となった。その後、『トロン』シリーズはゲームにも展開され、フロリダのマジックキングダム・パークでは、本シリーズに登場するバイク“ライトサイクル”のアトラクションも登場するなど、今もなお多くの人々やクリエイターに影響を与える世界的人気コンテンツのひとつとなっている。

これまでは“現実世界”の人間がデジタル世界へと足を踏み入れてきた『トロン』シリーズ。しかし、本作で描かれるのは、まさにその逆。デジタル世界の“超高度AIプログラム”が、ついに現実世界へと襲来する。現実世界でAIプログラムの実体化が成功し、開発された人型AIアレス。“彼”は圧倒的な力とスピード、優れた知能を持ち、倒れても何度でも再生可能という、まさに最強のAI兵士だった。制御不能となったAIたちは暴走を始め、デジタル世界が現実世界を侵食していく。そして、現実世界で“人間”を知ったアレスにもある異変が起きる。果たしてアレスは人類の救世主となるのか、それとも……。

公開されたのは、主要キャラクターたちのポスタービジュアル。AIプログラムを29分以上、現実世界で実体化できるという夢のような“永続コード”を発見したイヴ属するエンコム社側のキャラクターは聡明さを感じさせるブルーに、一方で、イヴが持つ永続コードを狙うディリンジャー社のキャラクターたちは、警告感を漂わせるかのようなレッドが印象的にデザインされている。対照的な仕上がりとなっているこれらのポスターが写し出すように、物語の中では、イヴが見つけたこの“永続コード”をめぐり、2社の対立が激化。“デジタル世界”と“現実世界”を行き来しながら、激しいバトルが繰り広げられることに。果たして“永続コード”の行方は。ディリンジャーがデジタル世界から送り出した最強のAI兵士アレスは人類を滅ぼすこととなるのか。

アレスらの物語を音楽で彩るナイン・インチ・ネイルズの特別映像も公開。最新のテクノロジーを駆使して新たな音楽づくりに挑んできたナイン・インチ・ネイルズ。メンバーのトレント・レズナーとアッティカス・ロスは、『ソーシャル・ネットワーク』『ソウルフル・ワールド』でアカデミー作曲賞を受賞している。本作では、彼らの生み出す重厚なデジタルビート、ノイズ、荘厳なメロディが、“永続コード”をめぐり激しくぶつかり合っていく2社の壮大にして先の見えないスリリングなドラマを、さらに凶暴に盛り立てていく。映像では、そんな彼らの音楽が、ライトサイクルでの疾走感溢れるチェイスシーンや迫力満点のディスクバトルシーンなど、迫力溢れる映像に華麗にシンクロしていく様子が映し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）