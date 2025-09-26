9月11日発売の「週刊文春」で“三角関係”を報じられた、俳優の坂口健太郎。年上のヘアメイク女性と交際中に、女優の永野芽郁とも並行して交際関係にあったと報じられ、永野の所属事務所は「過去におつき合いをしていたことは事実」と、交際関係については認めている。

さらに世間を騒がせたのが、先日、三山凌輝との結婚を発表した女優の趣里との関係だった。

「『文春』の記事では、坂口さんと趣里さんが急接近したこともあった、と報じられていたんです。これに対し、坂口さんが交際していたヘアメイク女性は警戒心を抱いていたとか。この“急接近”の時期については明言されていませんが、2人は2019年のドラマ『イノセンス 冤罪弁護士』（日本テレビ系）で共演しています」（芸能記者）

塩顔イケメンとして人気の俳優に持ち上がったスキャンダルだが、坂口は10月31日に主演映画『盤上の向日葵（ひまわり）』の公開が控えている。9月17日から開催された「第30回釜山国際映画祭」にも、同作の出品に際して登場したが、その様子を見たファンからは「やせている」など、心配の声があがっていた。

一方で、SNSは通常運転を続けているようだ。報道から2週間経ったいまも、更新は継続的におこなわれている。

「Instagramを見ると、報道直後こそ1週間ほど更新の“空白”がありましたが、18日に映画祭の報告をして以降は、2〜3日に1回のペースで投稿しています。最新のものは、香港の雑誌『L’Officiel HOMMES』の表紙の様子。モデル仕事の告知でしたが、これには10万近くのいいねと、700件以上のコメントが付いています（9月26日17時現在）。

この投稿には、坂口さんを応援する声が寄せられています。またコメントのなかには外国語も多くみられ、海外人気の高さがうかがえます。とくに韓国での人気が非常に高く、報道以降もそれなりに強気に構えているように感じます」（同前）

ちょっとしたことでは揺るがない、太いファンがいるということか……。