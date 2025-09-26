シグリッドの歩みを総ざらい、ノルウェー発ポップスターの軌跡と大充実の現在地
シグリッド（Sigrid）が新章の幕開けを告げるスペシャルなアルバムを引っさげて日本に戻ってくる！と、その前に彼女のこれまでのキャリアを簡単に振り返ってみよう。
今やオーロラと並びノルウェーを代表するシンガーソングライターの一人となったシグリッドは、共にニール・ヤングのファンだという両親の元で1996年に生まれた。16歳頃から自作曲を書き始め、2016年にはメジャーレーベルのアイランド・レコードと契約。その類まれなる才能は、英国BBCが発表する期待の新人リスト「Sound of」の2018年版でアルバム・デビュー前にも関わらず1位に選出されるなど大きな注目を集めていったのだった。
そして満を持して2019年3月にリリースされた1stアルバム『Sucker Punch』は、いきなりノルウェーの総合チャートで1位を獲得。彼女のトレードマークともなったTシャツ＆ジーンズというラフで飾らない服装で写るジャケット写真も印象的な同作は、ニール・ヤングやアデルなどからの影響が反映されたオーセンティックなシンガーソングライターとしての資質を、現代的なシンセポップとして集約。「不意打ち」を意味するアルバムタイトル、共作者と対立／衝突した経験を楽曲に落とし込んだ「Don't Kill My Vibe」など、人懐っこいサウンドの奥底に芯の強い反骨精神を感じさせる個性をはっきりと打ち出した傑作となった。
続いて2022年にリリースされた2ndアルバム『How to Let Go』はコロナ禍での閉塞感や孤独感を乗り越えようとするかのような力強い内容で、〈それは悪い日だったというだけ／悪い人生なわけじゃない〉という歌詞も印象的なブリング・ミー・ザ・ホライズンとのコラボ曲「Bad Life」が収録されるなど、サウンドの幅を広げて大きくスケールアップを果たした。このアルバムではノルウェーの総合チャートにおいて再び1位を獲得したのみならず、全英チャートでも2位を獲得。ノルウェーのアーティストで全英2位以上を獲得したのは80年代のa-ha以来の快挙ということで、ここでシグリッドは国際的なスターとしての地位を完全に確立したといってもいいだろう。
2023年5月には初来日公演が実現。その際におこなわれたインタビューではジブリ映画への愛を語っていた彼女だが、なんと2024年2月には曲作りのために再び来日。共同プロデューサーのアシェル・ソルストランドと共にスタジオで10日間ほど作業しつつ、観光もたっぷりと楽しんだようだ。
そんなガチの日本好きなシグリッドの3rdアルバム『Theres Always More That I Could Say』がついに10月24日にリリースされる。誤解を恐れずに敢えて言おう。これはニール・ヤングの名作『After the Gold Rush』にも比肩しうる、普遍的なポップソングが詰め込まれた大傑作だ。先行リリースされた2つの楽曲、90年代〜00年代にかけてのスウェディッシュ・ポップを彷彿させる軽やかな「Jellyfish」、彼女の代表曲の一つである「Strangers」を発展させたかのようなパワフルなポップチューン「Fort Knox」を聴いただけでもソングライティングの充実ぶりは明らかだが、さらに今作には前述の東京セッションで作られた楽曲「Two Years」も収録される（歌詞にも東京が登場！）。アルバム・リリース直後の11月18日（火）には梅田CLUB QUATTROで、11月19日（水）には恵比寿ザ・ガーデンホールにて待望の再来日公演が予定されており、日本で生まれた楽曲が生誕の地に帰還してお披露目を果たすという特別な機会になるのは間違いない。
「Two Years」は本日9月26日に先行リリース
しかもシグリッドは、実は「ライブの人」なのである。その歌唱力の高さは折り紙付きであり、『How to Let Go』のリリースに際しておこなわれた英国ツアーでは収容人員が1万人を超えるOVOアリーナ・ウェンブリー（通称：ウェンブリー・アリーナ）で公演が開催されるなど、すでにアリーナ級のライブアクトでもある。2023年の来日公演に続いて今回もスタンディングの親密な規模感の会場で彼女のライブを目撃することができるのは、日本のファンに与えられた大きな特権といえるだろう。
シグリッド
「Two Years」
再生・購入：https://umj.lnk.to/SG_2Y
『Theres Always More That I Could Say』
2025年10月24日（金）リリース
予約・購入：https://umj.lnk.to/Sigrid_TAMTICS
シグリッド来日公演
2025年11月18日（火）大阪・梅田CLUB QUATTRO
2025年11月19日（水）東京・恵比寿ザ・ガーデンホール
公演サイト：https://www.creativeman.co.jp/event/sigrid-25/
