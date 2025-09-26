LUNA SEAの代表曲「ROSIER」「I for You」が、メンバー出身の地である小田急線秦野駅の列車接近メロディ（駅メロ）に正式に採用された。運用開始は11月末頃からを予定している。

昨年より、秦野市の有志による“LUNA SEA駅メロ化計画”を推進する実行委員会が立ち上がり、数カ月に渡る積極的な署名活動が行われた。秦野市役所の協力のもと小田急電鉄株式会社とも話し合いを重ねた結果、本施策が秦野市の魅力発信に繋がることを理由に正式決定したという。

今年、市制施行70周年を迎えた秦野市は、メンバー4人が幼少期を過ごした故郷であり、LUNA SEA結成当初は、秦野市内にあるSUGIZOの実家を練習拠点とし、日々その感性やテクニックに磨きをかけた原点となる場所だ。なかでもドラムの真矢は、2023年に『はだのふるさと大使』に任命。多くの機会において地域に足を運ぶなど、現在も市内活性に貢献し続けている。

このたびの発表に際してメンバーは、「僕らの故郷で、LUNA SEAの旋律が、人々の記憶とともに、美しく響き続けることを嬉しく思っています」とコメントしている。

・LUNA SEA メンバーコメント

このたび、LUNA SEAの楽曲が、神奈川県・秦野駅の列車接近メロディーとして使用されることが決定しました。

これは、「はだのふるさと大使」の真矢とその仲間たち、そして全国の多くの方々の熱い想いが形となったものです。

メンバー一同、この実現に携わってくださったすべての方々に、心より感謝を申し上げます。

僕らの故郷で、LUNA SEAの旋律が、人々の記憶とともに、美しく響き続けることを嬉しく思っています。

この音が誰かの心にそっと寄り添うことを願って。

LUNA SEA

