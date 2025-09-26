吉乃が、10月から放送開始となるTVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』のオープニング主題歌「贄-nie-」を10月2日にリリース。あわせてジャケット写真も公開された。

本楽曲はユリイ・カノンが作詞作曲を担当。孤独なもの同士が痛々しいほどにお互いを求め合う、愛と執着を表現した楽曲となっており、胸が苦しくなるほど美しく儚い世界観となっている。

またアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』のメインPVでは一足早く、楽曲の一部を聴くことができる。

・吉乃 コメント

このたびOP主題歌を担当させていただきました、吉乃です。孤独なもの同士が痛々しいほどにお互いを求め合う、そんな愛と執着を表現したく、ユリイ・カノンさんに「贄-nie-」という楽曲を書き下ろしていただきました。胸が苦しくなるほど美しく儚い世界観に寄り添えていたら幸いです。是非アニメと併せてお楽しみいただければと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）