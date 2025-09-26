朝晩がだんだんと冷え込むようになり、そして新米が出始めるとあの鍋料理のシーズンです。



新米を使ったきりたんぽづくりが、“本場”大館市で行われました。



猛暑や大雨を乗り越え今年の新米は、出来が良く、おいしいきりたんぽが楽しめるということです。



きりたんぽの“本場”、大館市で、シーズンの始まりをPRしようと、毎年行われている、きりたんぽづくり。





26日は今月、市内で収穫されたばかりの、「あきたこまち」の新米を使いました。猛暑や大雨を乗り越え、新米の出来は、上々だということです。おいしいきりたんぽをつくるためには、コメをすりつぶしすぎないことがポイントです。いわゆる「半殺し」の状態にすることで、コメの粒感を楽しむことができます。炭火でじっくりと焼き上げた後は、比内地鶏やセリ、それにネギなどともに鍋へ。大館が誇る、“本場”のきりたんぽのできあがりです。秋田名物本場大館きりたんぽ協会 石川博司会長「“本場”の味というのを私ども守っていきたいので、その本当の“本場”の味をぜひ召し上がっていただいて『これが本当だ』というのをみなさん知っていただきたいと思っています」秋の深まりとともに、本格化していくきりたんぽのシーズン。来月11日からの2日間、大館市のニプロハチ公ドームで恒例の「本場大館きりたんぽまつり」が開かれます。