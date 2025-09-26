おととし5月、中野市で男女4人が殺害された事件の裁判員裁判で、初公判から黙秘を続けてきた被告の男が26日、意見陳述で「人を殺し死刑になるためにここに来た」などと述べました。弁護側は、最終弁論で「死刑は回避されるべき」と主張し、結審しました。



（青木政憲被告）

「私は異次元存在だから迫害を受けてきた。人を殺し死刑になるためにここに来た。ここは私にとって仮想空間」



初公判から一貫して黙秘を続け、最後に、消え入るような声で語った男。





裁判長「もういいですか？」小さくうなずいた青木被告。殺人と銃刀法違反の罪に問われている中野市江部の農業、青木政憲被告・34歳。おととし5月、散歩中だった女性2人と通報を受けて駆け付けた男性警察官2人をナイフやハーフライフル銃で殺害したとされています。今回の裁判では被告の刑事責任能力の程度とそれに伴う量刑が争われ、これまでの検察側と弁護側の精神鑑定では検察側が「妄想症」、弁護側が「統合失調症」と診断が出ています。26日の審理で行われた弁護側の最終弁論。弁護人「妄想の影響は女性2人と警察官2人への犯行いずれにも及び、その強い影響下で行われた」青木被告は犯行時、「心神耗弱だった」と主張。治療を受けていれば犯行は起こらなかったとして「死刑は回避されるべき」と、無期懲役を求めました。担当弁護人「死刑を回避するというのが第一の目標ですから、それを目指してきょうまでやってきましたし、あとは裁判員・裁判官の判断に委ねるというところ」黙秘から一転、最後に意見を述べた青木被告については…。Q.元々こうした発言の予定は？担当弁護人「ないです。ないです。突如としてこういう事態（発言）になったんですね」一方、検察側は26日の論告で「死刑を回避すべき事情はない」として「死刑」を求刑しています。初公判から10日間に及んだ裁判員裁判は26日、結審し、判決は10月14日に言い渡されます。