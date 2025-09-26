「鈴木」さんの東北の発祥の地 800年以上守り続け受け継いできた「鈴木家」を取材 秋田・羽後町
日本で最も多い名字は「佐藤」さんで、次いで、いまの県知事の名字でもある「鈴木」さんといわれています。
その鈴木さんの東北の発祥といわれる家が羽後町にあります。
800年以上守り続けた「鈴木家」を受け継いでいる男性を取材しました。
■国の重要文化財「鈴木家住宅」
羽後町飯沢地区にある、趣のある屋敷。
国の重要文化財に指定されている「鈴木家住宅」です。
築300年以上と言われる建物の庭先には。
なぜここが東北の鈴木姓の発祥の地かというと…。
■東北の鈴木姓のルーツ
さかのぼること800年以上。
平安時代末期に源義経の側近の一人として仕えた鈴木三郎重家は、紀州、いまの和歌山県に生まれました。
源氏と平氏、最後の合戦「壇ノ浦の戦い」でも活躍した三郎重家は、義経が、兄・頼朝と対立して奥州平泉に逃れた際、行動をともにしました。
義経が藤原氏の裏切りで命を落とすまで重臣として仕えたと言われる三郎重家は、義経の死後、現在の羽後町に逃れます。
名を「杢助」と改め農家として新たな人生を歩み始めたのが1189年のこと。
ここから、東北各地に「鈴木」姓が広がっていったと伝えられています。
■「杢之助」の名を代々の当主が受け継ぎ800年以上
現在の当主は鈴木杢之助重廣さんです。
蔵には三郎重家が活躍した当時を描いた浮世絵が飾られていました。
鈴木杢之助重廣さん
「先頭にいるのは俺的には弁慶”兄さん”ね」
関向良子アナウンサー
「弁慶兄さんなんですね」
鈴木杢之助重廣さん
「親戚の義経さんがここに。この隣にいるのが（三郎重家）」
関向良子アナウンサー
「あ！義経の隣に」
鈴木杢之助重廣さん
「はとこだもん、この二人」
杢之助重廣さんは三郎重家から数えて46代目です。
「杢之助」の名を代々の当主が受け継ぎながら、この地で「鈴木」の姓を800年以上繋いできました。
■家系図「鈴木家大躍進」一族の歴史
この屋敷では、「鈴木家」の始まりを記す家系図の写しを公開しています。
その名も…「鈴木大躍進」。
義経に仕えた三郎重家の名前もしっかりと残されていました。
日本で初めての鈴木さん、紀州、いまの和歌山県の「藤白鈴木家」の家系図です。
91代目の三郎重家が羽後に逃れ、枝分かれして秋田の鈴木家が始まったと言われています。
杢之助重廣さん
「本来はこれ20mくらいなるんだけれども。それをこうずらーっと広げてこれが我々の家系図ですってやった写真もあるけども見にくいから。みんなに見てもらおうとかなり集約して作った」
「これこれ、この人。この人がいちばーん最初に鈴木っていう苗字を名乗った人」
関向アナ
「その上ほんとだ、鈴木じゃないですね。そういうところまで残ってるんですか」
杢之助重廣さん
「残ってるの」
関向アナ
「へー」「ところでこれ（名前）、なんて読むんですか？」
杢之助重廣さん
「…ごめん、わがんね」
当主でも把握するのが難しいほど長く受け継がれてきた鈴木家一族の歴史。
全国の鈴木さんから「自身のルーツが知りたい」と問い合わせが相次ぎ、公開を決めました。
この家系図の原本は、いま、杢之助重廣さんの家の蔵に保管されています。
杢之助重廣さん
「これが本物。まあちょっと見せるけども、多分みてもわがんね。ずっとこうくるんだけども、これをまず集約したものがさっきのやつね」
大変貴重な資料なのでもう一度ご覧ください。
いまでは全国に約180万人いるといわれる鈴木さんの歴史を感じませんか？
■「鈴木」の原点は「穂積」⁉
紀州・本家の鈴木家は昭和初期に「122代」で途絶えていて、秋田で「鈴木」の血を長く受け継いでいる杢之助重廣さんに家系図の原本が託されました。
この家系図の入れ物には「鈴木」の前に「穂積」の文字が。
実は、「鈴木」の原点は「穂積」なんだそうです。
杢之助重廣さん
「穂積っていうのは穂を積んだもの。その風景を秋田県では「ハサガケ」っていうんですけども、その国の地方ではその風景を「ススキ」っていったんです。それがなまってスズキになった」
「穂積」さんと「鈴木」さんといえばこの2人を思い出しますよね。
関向アナ
「いまの秋田県知事、鈴木知事じゃないですか。前の秋田市長穂積さんじゃないですか」
杢之助重廣さん
「穂積って名前鈴木の原型だから、ああいいなって思って。今回の知事が鈴木さんになったから、よかったなと思った。彼とはお話したい。」「その鈴木家はどこの鈴木家なのかってこともあるし、鈴木の代表としては、これから何年やるかわからないんだけども、県政をがんばってほしいなと」
■不定期開催の「鈴木サミット」
杢之助重廣さんたち「鈴木家」は全国の鈴木さんを応援しようと不定期で「鈴木サミット」を開催しています。
2001年に開催された第3回鈴木サミットではこんな場面も。
杢之助重廣さん
「この時にはイチローさんに全国の鈴木さんが寄せ書き書いてがんばれよーって送った」
関向アナ
「実際にイチロー選手のところに届いたんですよね、きっとね」
杢之助重廣さん
「わかんない、それは」
関向アナ
「届いたはずです！」
鈴木杢之助重廣さん
「いろんな鈴木さんに恵まれて非常に嬉しいな。」
秋田で800年以上の歴史を紡いできた鈴木家。
それでも、杢之助重廣さんは、「まだ800年」と話しこれからも「鈴木」の歴史を紡ぎ、伝えていくことにしています。
なお、鈴木さんの長男がいずれは「杢之助」の名前を引き継ぎ47代目となる予定とのことです。
歴史ある家がこれからも残っていくといいですね。