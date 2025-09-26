©️ABCテレビ

コンビ解散と改名で⼈⽣が激変中のアラフォー芸人が、芸歴18年の同期と“初サシ飲み”！妻子を養うため、そして自宅マンションのローンを返済するため、ピン芸人として再出発した彼が、コンビ最後の単独ライブの舞台裏や、今後について本音を明かした。

⼈⽣が激変中のピン芸人とは、39歳の河野良祐改めコウノ・オブ・ザ・イヤーのこと。かつてコウノは、相方の野村尚平とお笑いコンビ「プリマ旦那」を結成し、2009年に漫才頂上決戦『M-1グランプリ』で準決勝に進出して以来、さまざまな賞レースに名を連ねた。

プリマ旦那はテレビでの活躍も多く、2017年にはNHK連続テレビ小説『わろてんか』にコンビ揃って出演。新元号を機にコンビ名を「令和喜多みな実」に改名してからも、彼らはテレビや舞台などで忙しかった。

しかし、2年半前から野村が体調不良で休養。コウノは、野村の復活を待ちながら主にピンで活動を続けたが、2025年7月の単独ライブをもって、令和喜多みな実は解散した。単独ライブ開催の提案は野村から。その理由は、最後に観客へこれまでの感謝と、「こんだけ待ってくれてすみません」という気持ちを伝えたかったからだ。

「今後の進路は全くの未定」とSNSに綴っている野村を、同期であるダブルアートのタグは、「野村のペースでええと思うねん」と応援。さらに、「自分がバイタリティもってやれることはやったらええけど、そうじゃないことは俺は無理せんでええと思う」と語った。

対して、8月に河野良祐から改名したコウノは、ピン芸人として活動中。彼いわく、「別に今後ピン芸人で一生続けていく気はなくて。誰かと何かをしたいという気持ちもある」そうだ。

そのうえで将来についてコウノは、「M-1で優勝していたい」と宣言！ 「M-1が全てじゃないっていうのは分かったけど、分かったうえでもう一回チャレンジできるんやったらしたい！」そうだ。熱く語る彼のことをタグは、「やってほしいわ！」「今の状況を、そういう気持ちを持っていたら弾き返せる！」と全力で応援した。

ちなみにコウノといえば、2023年に自宅マンションを購入したばかり。「ホンマに買いたかったし、息子が小学校に上がる前には……」と考えていた彼は、当初は当然「1人になると思っていなかった」ため、「今となってはすごい怖い。相方がいなくなって35年のローンだけ残っている」と苦笑い。そんなコウノをタグは、「俺が全力で守ったる。俺が（相方の）真べぇに相談する。お前、何かあったらダブルアート入れ！」と慰めた。

9月25日放送

