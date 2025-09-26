限定ノベルティのプレゼントに可愛いショッピングバッグの登場も。「アインズ&トルペ｜Francfranc 1周年企画」開催中だよ〜！

インテリアショップのFrancfranc（フランフラン）は、2025年9月26日から「アインズ&トルペ｜Francfranc 1周年企画」を実施しています。

3000円以上の購入で限定ノベルティがもらえる

全国のアインズ&トルペ、FrancfrancおよびFrancfranc BAZAR（アウトレット）各店舗で、両ブランド共通デザインの限定ショッピングバッグが登場。さらに、3000円以上の購入で、限定ノベルティがもらえます。

・ショッピングバック

共通デザインの限定ショッピングバッグ（有料紙袋）が登場します。

・ノベルティ（クリアファイル／ウエットティッシュ）

各ブランドの公式アプリ会員証を提示した上で3000円以上購入すると、限定ノベルティ（クリアファイル／ウエットティッシュ）いずれか1 点がもらえます。ただし、在庫状況によっては選べない可能性があります。

各ブランドの公式アプリ会員証は新規登録の人も対象です。

数量限定のため、なくなり次第終了します。価格や仕様、キャンペーン期間、内容は、変更になる場合があります。

※価格はすべて税込です。

