女優で声優の戸田恵子が25日に自身のアメブロを更新。出演していたNHK連続テレビ小説『あんぱん』が最終回を迎えることへの思いを明かした。

この日、戸田は「〜大阪万博〜Future Kid TaKara イベント〜！」と報告し「11月になるとテレビでも観られるよ。全11話！」と告知。「タカラ役の梶裕貴さんと〜！小野伸二さんと〜！」と共演者についても明かした。

続けて「せっかくの万博でしたが、何も観られずです！」と述べ「大屋根リングと私、合成してみました」と写真を公開した。

また、10月19日から放送がスタートするプレミアムドラマ『終活シェアハウス』（BSP4K・BS）についても言及。「城桧吏くん畑芽育ちゃん石坂浩二さん竹下景子さん市毛良枝さん室井滋さんわたし」と豪華な共演陣を紹介し「4人で272歳の熟女たちが自由に暮らすシェアハウス」「“今”をうまく生きられない、若い世代とシングルシニア女性たちが互いにインスパイアされて生まれる素敵なフュージョン」とドラマの内容を説明した。

さらに、出演していた『あんぱん』が翌日に最終回を迎えることに触れ「いよいよ明日で最後ですねぇ」としみじみコメント。「淋しいというより、今回は悲しいです。かなり悲しい。やなせ先生と2度目のお別れだ」と胸の内を明かした。

最後に、撮影中のエピソードとして「薪鉄子の写真の側で、アンパンマンの私の声が流れて。なんか、摩訶不思議なシーンでしたね」とつづり、ブログを締めくくった。