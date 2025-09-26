¡Ú¥ë¥ë¥ë¥ó¡ÛÌÜ¸µÍÑ¤ÎÇ»Ì©¥ª¥¤¥ë¥·¡¼¥È¤¬Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¥Ï¥ê¡õ´¥Áç¤¯¤¹¤ßÂÐºö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Dr.¥ë¥ë¥ë¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯9·î22Æü¤«¤é¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ·ÏÎóÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥ë¥ë¥ë¥ó ¥Ï¥¤¥É¥é ¥¢¥¤ ¥Õ¥£¥é¡¼¡×¤ò½ç¼¡ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å½¤Ã¤Æ¿²¤ë¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥±¥¢
ÌÜ¸µ¤Î´¥Áç¤ä¥Ï¥ê¤Î¤Ê¤µ¡¢¤¯¤¹¤ß¤ÇÈè¤ì¤¿°õ¾Ý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤â¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¼ê·Ú¤Ë¥±¥¢¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ê¥¤¥È½èÊý¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
À½Ìô²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥ª¥¤¥ë¥»¥é¥à¥·¡¼¥È¤Ï¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤âÈ©¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ©Ãå¤·¡¢ºÇÂç6»þ´Ö¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥¡¼¥×¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¤Ï¤¬¤ì¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¸µÆÃÍ¤ÎÇº¤ß¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÇÛ¹çÀ®Ê¬¤¬Ìë¤Î´Ö¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¤Þ¤¹¡£
Ç»Ì©¤Ê¥ª¥¤¥ëÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥·¡¼¥È¤È¡¢È©¤ÎÇ»ÅÙ¤Îº¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥È¤«¤éÈ©¤Ø¤ÈÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È°Ü¹Ô¡£È©¤ÎÆâÂ¦¤ÇÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤ÇÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥¤¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀ®Ê¬¤ÈÈé»é¤¬È©É½ÌÌ¤ÇÆëÀ÷¤ß¡¢³Ñ¼Á¤Î±úÆÌ¤ËÌ©Ãå¡£¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌÜ¸µ¤Î¿åÊ¬¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥·¡¼¥È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ©ÊÄ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ê¤ÈÃÆÎÏ¤Î¥±¥¢¤Ë¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤È¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë¤ò¡¢¤¯¤¹¤ß¤Î¥±¥¢¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¤È¥È¥³¥Õ¥§¥í¡¼¥ë¤ò¡¢´¥Áç¥±¥¢¤Ë¥»¥é¥ß¥ÉNP¤È¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6²óÊ¬¤Î12ËçÆþ¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï1320±ß¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô