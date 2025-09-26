Snow Man・岩本照が表紙を飾る『2025秋 ザテレビジョン』が2025年9月26日（金）にKADOKAWAから発売された。

【画像】Snow Man・岩本照が“超絶スタイル”グラビアを披露

10月期ドラマ「恋する警護24時season2」に主演するSnow Man・岩本照が、表紙と巻頭グラビアに登場した。岩本の強い意志を宿す瞳、長い手足が存分に映える“超絶スタイル”グラビアのほか、Snow Manのメンバーカラーのぬいぐるみと遊ぶほっこりショットも。今回のドラマへのストイックな取り組みや、CDデビューから5年を経た今、Snow Man1人1人への思いを明かすインタビューも必読だ。

timeleszからは松島聡、原嘉孝が登場。松島は芸術の秋にちなみ、自らをアートピースに見立てた美術館のようなグラビアを。発売日に30歳の初仕事として舞台に立つ原嘉孝は、激動の20代を振り返り、チャレンジし続けるという30代への決意を語った。

なにわ男子・大橋和也は愛されパワーMAXのアイドル、藤原丈一郎はかなわぬ恋に心乱れる男をイメージした撮影に。インタビューでは藤原の“リア恋兄さん”ぶりについて、命名した大橋、ピンときていない藤原の双方が考察した。

KEY TO LITからは結成半年の率直な実感と、開催中のアリーナツアーへの熱い思いが到着。ボーイズグループのグラビアも充実だ。初登場のDXTEENはボリュームたっぷりのフレッシュな“他己紹介”。超特急からはカイ、タカシ、アロハが登場、彼らの唯一無二のエンタメ性の秘密に迫った。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）