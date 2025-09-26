秋田市の聖霊女子短期大学は、再来年度から男女共学化とし、名称を「聖霊短期大学」に変更する方針であることを発表しました。



71年前に設立された秋田市の聖霊女子短期大学。



26日記者会見を開き、学長などが将来のビジョンを発表しました。



マッテュ フィリップ学長

「4年前から聖霊短大は新教育制度を研究してきて、いつか4大化するときは世界で誇れるような秋田が誇れるような教育を開発していきたいなと思って」「今開発している大学教育制度は男女共学で学ぶ学問なのでここの施設にも男子も入ってくることになりますので、そうするとどうしても短大は女子だけではやっていけないということで共学しなければならなかったんです」





4つの専攻課程で保育士や栄養士などを養成してきた聖霊女子短期大学。再来年度からの男女共学化を計画していて名称を「聖霊短期大学」に変更する方針です。年内に文部科学省に共学化と名称の変更を届け出ることにしています。マッテュ フィリップ学長「女子大学で培ってきた能力とか思想とかもまだ残る、女性を大事にする社会というのは残ると思います。男子と共学になっても女性を大事にしていく社会っていうのは一緒にしていくつもりだと思います」会見では、県内での大学進学を希望する人にも選択肢の幅を広げてもらおうと、4年制大学の設置を目指していることも明らかにしました。将来的には海外キャンパスの設置なども目指していて世界で活躍できる人材の育成を目指します。