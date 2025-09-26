Photo: 中川真知子

お風呂に入るのって面倒くさくないですか。

いや、気持ちがいいんですよ。お風呂は大好きです。でも、「お風呂入らなきゃ」と思いつつ横になっていたら面倒くさくなって結局入らなかった、なんてことが多々あります。

でも、お風呂入ったほうがいいです。というか、バブ入れて入ったほうがいいです。そこまで意識したことがなかったんですが、今回のバブ、感動しましたもん。

安価だから選んでいたけど

今回試した「バブ モンスターバブル よくばりミルキー」。率直な感想ですが、「想像の5倍は気持ちよかった」です。

みなさん、バブを入れてお風呂に入ったことありますか？ お風呂に入れるとシュワシュワ〜っと溶けて、お湯に色がつきますよね。あのシュワシュワは炭酸で、お湯に炭酸が溶け込んでいるんです。炭酸が溶け込んだお湯は、皮膚から浸透して血管を拡張してくれます。

Photo: 中川真知子 今回は新製品発表会にて足湯に使ってきましたよ

血管が拡張されると血流が増加し、老廃物の回収と酸素や栄養供給が改善されます。だから疲労回復や睡眠の質が上がるってわけですね。

そして、「強炭酸チャージ」シリーズは通常よりも大きなタブレットになっているから、出てくる炭酸もより多いんです。

GIF:中川真知子 画面向かって右が「強炭酸チャージ」

正直なところ、安価だからという理由でバブを選んでいましたが、実はすごい効果があったのだとわかりました。

肝心の新作「よくばりミルキー」ですが、「CICA成分やヒアルロン酸、うるおいオイルなどを贅沢に配合している」という説明にあった通り、本当にしっとりしました。足も温まってジンジンしていたし、ボディクリームなどの保湿剤など塗っていないのにスベスベ。

10秒間だけ「よくばりミルキー」に浸したお餅と、さら湯に浸しただけのお餅の手触りを触らせてもらって、その効果の違いを理解してはいましたが、実際に自分の肌の調子が良くなると、感動がひとしおでした。

お風呂に入ると、体温が0.5〜1度上昇するそうです。私の場合、ホカホカの状態でクリームを塗ると、汗なのか拭き残しのお湯なのかがクリームに混ざって不快なんですよね。だから、ついケアを怠って、夜中に乾燥してかきむしることがあります。

でも、「よくばりミルキー」なら、何も塗らずとも保湿まで完了！ 想像以上の結果に感動しました。しかも、午前11時半頃に足湯して、午後5時まで足がジンワリしていました。不思議すぎて、思わず時計確認しましたよ。

白濁具合は微妙だった

ちなみに、花王としては「白濁濃度がMAX！ 」というのがウリのようですが、従来品と比較してそこまで白濁しているかというと微妙な感じだったような…？

従来品が十分ミルキーだったこともあり、「う〜ん、言われてみれば少し濃い…？ 」みたいな空気というか、心の声が漏れてしまいました。

バブ、最高かよ

それにしても、気持ちが良かった！ 今の時期って、夏の疲れが押し寄せてきますよね。気温が下がり始めると風邪も引きやすくなります。そのケアのひとつに、ぜひ体験してみてほしいと思いました。

「炭酸チャージ」シリーズは、6錠入りが990円。1回165円で疲労回復できるって考えたらお得すぎます。「よくばりミルキー」の場合、保湿もできちゃいますからね。

「よくばりミルキー」は9月27日（土曜日）発売。既存のラインナップもいろんな効果効能があるので、ご自身のニーズや気分に合わせて手に取ってみてください。