TENBLANK and OVER CHROMEによるNetflixシリーズ『グラスハート』屈指の名曲「Vibrato」の配信リリースが決定

Netflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンド、TENBLANKとOVER CHROMEのコラボによる屈指の名曲「Vibrato (Live Ver.)」が、10月8日に配信リリースされることが決定した。

■佐藤健と菅田将暉の歌声が響きわたる、ドラマ随一の名シーンを彩る楽曲「Vibrato」

7月31日に全世界で配信スタートし、日本ではランキング1位、各国でトップ10入りを記録したNetflixシリーズ『グラスハート』。

圧倒的熱量で描かれる青春音楽ラブストーリーの劇中に登場するバンド、TENBLANKが、ドラマ配信と同時にデビューアルバム『Glass Heart』をリリース。このアルバムには収録されていなかったが、TENBLANKとOVER CHROMEのコラボ楽曲「Vibrato (Live Ver.)」は、劇中でも屈指の名曲としてファンからリリースを熱望されていた。

TENBLANKは、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（「崎」は、たつさきが正式表記）演じる大学生ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、志尊淳演じる音楽マニアのピアニスト・坂本一至という4人によって結成されたロックバンド。

そしてOVER CHROMEは、菅田将暉演じる真崎桐哉と、レイニ演じる有栖川真広による、TENBLANKと敵対するカリスマ的な人気を誇るユニット。

劇中で互いに認め合いながらもすれ違ってきたふたりのカリスマ、藤谷直季と真崎桐哉が共に歌う「Vibrato」。佐藤健と菅田将暉の歌声が響きわたる、ドラマ随一の名シーンを彩る楽曲の配信が、ついに実現する。

■アナログ盤『Glass Heart』発売決定！

なお、TENBLANKによるアルバム『Glass Heart』は7月31日のドラマ配信と合わせて配信がスタートし、8月1日にはCDとしてもリリース。野田洋次郎（RADWIMPS）、Yaffleら豪華作家陣の参加でも注目を集め、CDはオリコン週間アルバムランキングで4位を記録した。

また、配信では日本のApple Music／iTunes Store トップアルバムランキングで1位、香港、台湾、タイのApple Music ロックチャートおよびiTunes Store トップアルバムチャートで1位を記録と、日本国内にとどまらずアジア各国でもチャートを席巻。さらに、Spotify「Viral Top 50」ではリード曲「旋律と結晶」が日本、台湾、香港で1位を獲得し、グローバルで大きな話題を呼んでいる。

そんなアルバム『Glass Heart』が、11月19日にアナログレコードとしてリリースされることが決定。こちらは完全生産限定となるので、早めに予約しよう。

■リリース情報

2025.07.31 ON SALE

TENBLANK

DIGITAL ALBUM『Glass Heart』

2025.08.01 ON SALE

TENBLANK

ALBUM『Glass Heart』

2025.10.08 ON SALE

TENBLANK and OVER CHROME

DIGITAL SINGLE「Vibrato (Live Ver.)」

2025.11.19 ON SALE

TENBLANK

ANALOG『Glass Heart』

■配信情報

Netflix『グラスハート』

07/31（木）より世界独占配信

出演：佐藤健 ／宮崎優／町田啓太／志尊淳／菅田将暉

唐田えりか／高石あかり（「高」は、はしごだかが正式表記）／竹原ピストル／YOU

藤木直人

原作：若木未生／『グラスハート』シリーズ（幻冬舎コミックス刊）

監督・撮影：柿本ケンサク

監督：後藤孝太郎

脚本：岡田麿里 阿久津朋子 小坂志宝

