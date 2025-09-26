東京証券取引所が２６日に発表した９月第３週（９月１６～１９日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が２９４３億８４２３万円と２週連続の売り越しとなった。前週は６９２３億６７１９万円の売り越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は５６１８億円の買い越し。現物・先物の合計では２６７４億円と２週ぶりに買い越した。前週は８３４億円の売り越しだった。



現物での個人投資家は３２６億６４７２万円と２週連続で売り越し。信託銀行は５３１０億１５４４万円と４週連続で売り越した。事業法人は１８２４億８０３４万円と２５週連続で買い越した。



この週の日経平均株価は終値ベースで２７７円（０．６％）上昇している。



出所：MINKABU PRESS