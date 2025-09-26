MASHIHO初Zeppツアー名古屋公演の舞台裏まで長期密着！ドキュメンタリー番組『1:Re』放送決定

“はじめて”を記録するMUSIC ON! TVの音楽ドキュメンタリー『1:Re』。9月29日放送では、ソロアーティストMASHIHOの初Zeppツアー名古屋公演の舞台裏まで長期密着した。

■アーティストのはじめての瞬間を記録するドキュメンタリー『1:Re(ファーストリアクション)』に登場

アーティストのはじめての瞬間に立ち会い、アーティストのはじめての瞬間を記録するドキュメンタリー『1:Re(ファーストリアクション)』。

■ソロアーティストMASHIHO（マシホ）とは？

今回のリアクターはソロアーティスト、MASHIHO（マシホ）。2020年にグローバルボーイズグループTREASUREのメンバーとしてデビュー。2022年11月にグループを離れ、約1年の充電期間を経て、昨年3月よりソロアーティストとして活動をスタート。

MUSIC ON! TV（エムオン!）では、1stアルバム『ULTRA VIOLET』を引っ提げた自身初のZeppツアー『MASHIHO ULTRA VIOLET TOUR 2025』千秋楽公演のバックステージに密着。

バンドメンバーとの初顔合わせとなった事前リハーサルから愛知・Zepp Nagoya公演の舞台裏まで、長期にわたる取材とライブダイジェスト映像によって映し出される“ソロアーティスト・MASHIHO”とは？ 本人の口から語られる、グループを離れてからの約1年に及ぶ空白の時間の真実、そしてソロアーティストとして本格始動した“いま”。ひとりで歩み始めたMASHIHOの、一度きりの瞬間にカメラを向ける。

この放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規契し、キャンペーンに応募すると抽選で計3名に「直筆サイン入りチェキ」がプレゼントされる。

■番組情報

MUSIC ON! TV『1:Re ～MASHIHO meets ULTRA VIOLET TOUR 2025～』

09/29（月）22:00～23:00放送

10/16（木）22:00～23:00再放送

