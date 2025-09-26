ガバッと着るだけでOK！【ワークマン】40・50代のスタメン候補！「優秀ワンピ」

ガバッと着るだけでサマ見えするワンピースがあると、秋の楽ちんコーデで頼りになりそう。シンプルで着まわしやすいうえ、シルエットのアレンジもできるならメリハリも付けられます。そんなワンピースが【ワークマン】に登場。ミドル世代に似合うシックなカラーも魅力なので、ぜひ秋のワードローブに迎えて。

こなれ感のあるゆったりシルエットのワンピース

【ワークマン】「レディースニュートラルギャザーワンピース」\2,300（税込）

ゆとりのあるシルエットで楽に着られそうなワンピース。襟と袖口のすっきりとしたリブもポイントです。ウエストはドロスト仕様でキュッと絞ることができ、シルエットのアレンジが楽しめます。防汚・撥水機能が付いているため、水仕事をするときも気兼ねなく着られそう。カーキグリーン・ブラック・ブラウンというシックなカラー展開で、大人のコーデで活躍の予感。

レイヤードスタイルも楽しめるシンプルなデザイン

カーキグリーンのワンピースにモコモコのジャケットを羽織れば、秋ムード満点な大人カジュアルコーデに。足元にはショートブーツを合わせて、上品さをキープして。ジャケットはもちろん、ベストやジレでクラシカルに仕上げるのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M