ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、敵地T-モバイルパークでのマリナーズ戦に出場予定。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績や球場との相性などを振り返る。

■タイトル奪還へ最大の鬼門

ドジャースのレギュラーシーズン最終カード、3連戦の相手はア・リーグ西地区のマリナーズ。今季はトレード期限で補強した強力打線が機能、安定した投手陣を援護し24年ぶりの地区優勝に輝いた。

大谷はエンゼルス時代から多くの対戦経験を持つが、T-モバイルパークとは相性が悪く、通算31試合の出場で114打数21安打、打率.184と低迷している。本塁打も6本に留まり、OPSはわずか.657と苦戦。投手有利な球場に加え、優れた生え抜き投手陣を打ち崩せないケースが見られる。

レギュラーシーズン残り3試合。ナ・リーグ本塁打王争いではトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）と2本差の2位。苦手の敵地3連戦で最低でも2本、シュワーバーが打てばそれ以上のアーチ量産が必要となる。自身が持つ、ドジャース球団記録を塗り替える55号アーチは飛び出すか。



■試合情報

ドジャースvs.マリナーズ

試合開始：日本時間9月27日（土）10時40分

中継情報：NHKBS1、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports1