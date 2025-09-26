天皇杯の準決勝・決勝の放送スケジュールが決定！ ３試合すべて地上波で中継
日本サッカー協会（JFA）は９月26日、第105回天皇杯の準決勝、決勝のテレビ・ラジオ放送、配信について、スケジュールを発表した。
11月16日に国立競技場で行なわれる準決勝の第１試合、FC町田ゼルビア対FC東京は、NHK総合で放送。準決勝の第２試合で、同16日にパナソニックスタジアム吹田で開催されるヴィッセル神戸対サンフレッチェ広島は、NHK Eテレで中継される。
また、11月22日に国立競技場で実施される決勝戦もNHK総合で放送。さらに、このゲームはNHK−FMでラジオ中継も予定されている。
キックオフは、町田対FC東京が13時10分、神戸対広島が15時５分、決勝は14時の予定だ。
なお、準決勝、決勝ともにスカパーやSPOOXなどで録画放送・配信される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
