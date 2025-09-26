「日経225ミニ」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限7566枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月26日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7566枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7566( 6566)
ソシエテジェネラル証券 2676( 2676)
SBI証券 4672( 2094)
楽天証券 2620( 992)
松井証券 845( 845)
マネックス証券 630( 630)
三菱UFJeスマート 579( 509)
日産証券 226( 226)
フィリップ証券 140( 140)
ドイツ証券 71( 71)
インタラクティブ証券 57( 57)
バークレイズ証券 16( 16)
岩井コスモ証券 6( 6)
安藤証券 2( 2)
UBS証券 1000( 0)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 118( 118)
ABNクリアリン証券 69( 69)
マネックス証券 38( 38)
三菱UFJeスマート 39( 37)
ドイツ証券 24( 24)
楽天証券 103( 17)
SBI証券 55( 15)
インタラクティブ証券 12( 12)
日産証券 11( 11)
フィリップ証券 9( 9)
松井証券 6( 6)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 160741( 160741)
ソシエテジェネラル証券 89562( 89562)
SBI証券 101804( 44684)
松井証券 31512( 31512)
楽天証券 54571( 28233)
バークレイズ証券 15251( 15251)
サスケハナ・ホンコン 12482( 12482)
三菱UFJeスマート 13187( 7517)
日産証券 6394( 6394)
マネックス証券 6069( 6069)
JPモルガン証券 5686( 5686)
ビーオブエー証券 5488( 5488)
ゴールドマン証券 3592( 3582)
フィリップ証券 1667( 1667)
モルガンMUFG証券 1190( 1190)
東海東京証券 608( 608)
インタラクティブ証券 598( 598)
シティグループ証券 437( 437)
大和証券 434( 434)
岩井コスモ証券 336( 336)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース