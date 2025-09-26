「日経225ミニ」手口情報（26日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限1万7844枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月26日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7844枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17844( 17844)
ソシエテジェネラル証券 9278( 9278)
SBI証券 5050( 2110)
楽天証券 2767( 1163)
松井証券 875( 875)
三菱UFJeスマート 729( 637)
マネックス証券 571( 571)
インタラクティブ証券 189( 189)
フィリップ証券 173( 173)
ドイツ証券 110( 110)
日産証券 108( 108)
バークレイズ証券 74( 74)
岩井コスモ証券 6( 6)
ゴールドマン証券 4( 4)
JPモルガン証券 2( 2)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1219( 219)
ABNクリアリン証券 1214( 214)
マネックス証券 63( 63)
フィリップ証券 52( 52)
三菱UFJeスマート 39( 33)
SBI証券 58( 28)
楽天証券 58( 28)
松井証券 14( 14)
ドイツ証券 10( 10)
日産証券 8( 8)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 306497( 306497)
ソシエテジェネラル証券 206166( 206166)
SBI証券 122607( 62363)
松井証券 46305( 46305)
サスケハナ・ホンコン 36830( 36830)
バークレイズ証券 31061( 31061)
楽天証券 54140( 29230)
日産証券 12051( 12051)
JPモルガン証券 8740( 8740)
三菱UFJeスマート 14504( 8198)
野村証券 8137( 7758)
モルガンMUFG証券 7749( 7523)
BNPパリバ証券 7376( 7371)
ゴールドマン証券 5971( 5931)
マネックス証券 5741( 5741)
ビーオブエー証券 4935( 4935)
広田証券 3331( 3331)
インタラクティブ証券 2638( 2638)
みずほ証券 2334( 2334)
フィリップ証券 2107( 2107)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース