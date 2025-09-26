結成25年目のtoeが『THE FIRST TAKE』に降臨「興味を持っていただけた方は是非、我々のライブに足を運んでみてください」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』第593回は、国内外問わずライブシーンを中心に活動し、2025年に結成25年目を迎えた4人組ポストロックバンド、toeが初登場。

■ゲストボーカルとして土岐麻子、チェロに徳澤青弦が参加

toeは、美濃隆章、山根敏史、山㟢廣和、柏倉隆史の4人から成るバンド。インストゥルメンタル楽曲を主にしながら、ポップ、ポストロック、マスロック、ハードコア・パンク、エモやジャズ、R&B、ヒップホップ、エレクトロニカなど、幅広い要素を融合させ、ロックミュージックに於いて独自なサウンドを築き上げる。

今回の演奏楽曲は、toeの2009年リリースの2ndアルバム『For Long Tomorrow』に収録されている「グッドバイ」。

『FUJI ROCK FESTIVAL ’07』で初披露され、大きな話題となった伝説的な本楽曲を、ゲストボーカルとして土岐麻子、チェロに徳澤青弦が参加し、一発撮りパフォーマンス。

『toe―グッドバイ feat. 土岐麻子 + 徳澤青弦 / THE FIRST TAKE』は、9月26日22時よりプレミア公開。

