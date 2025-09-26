　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月26日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万539枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 10539(　 10539)
ソシエテジェネラル証券　　　　8146(　　7836)
バークレイズ証券　　　　　　　2462(　　2462)
JPモルガン証券　　　　　　　　2358(　　2358)
ビーオブエー証券　　　　　　　1261(　　1261)
ゴールドマン証券　　　　　　　1180(　　1168)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 969(　　 919)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 502(　　 372)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 184(　　 184)
日産証券　　　　　　　　　　　 172(　　 172)
シティグループ証券　　　　　　　99(　　　99)
フィリップ証券　　　　　　　　　85(　　　85)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　84(　　　84)
インタラクティブ証券　　　　　　84(　　　84)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　73(　　　71)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　61(　　　61)
サスケハナ・ホンコン　　　　　　48(　　　48)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　46(　　　46)
野村証券　　　　　　　　　　　　42(　　　42)
みずほ証券　　　　　　　　　　　32(　　　32)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース