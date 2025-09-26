「TOPIX先物」手口情報（26日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限4万9695枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月26日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4万9695枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 49695( 47668)
ソシエテジェネラル証券 43385( 40985)
JPモルガン証券 15318( 12994)
バークレイズ証券 20273( 10984)
モルガンMUFG証券 22630( 9831)
ゴールドマン証券 25696( 9745)
SMBC日興証券 9075( 5950)
野村証券 23323( 5924)
ビーオブエー証券 8244( 3774)
みずほ証券 13421( 3550)
シティグループ証券 4405( 3036)
BNPパリバ証券 5615( 2683)
サスケハナ・ホンコン 1654( 1654)
日産証券 1546( 1546)
SBI証券 3985( 1392)
UBS証券 1183( 1039)
大和証券 3232( 775)
三菱UFJeスマート 779( 755)
ドイツ証券 598( 598)
インタラクティブ証券 571( 571)
三菱UFJ証券 3000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース