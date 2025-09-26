「日経225先物」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限8411枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月26日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8411枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8411( 8299)
ソシエテジェネラル証券 2666( 2563)
サスケハナ・ホンコン 962( 962)
バークレイズ証券 938( 938)
SBI証券 1364( 688)
JPモルガン証券 620( 620)
松井証券 537( 537)
楽天証券 869( 493)
モルガンMUFG証券 503( 481)
ビーオブエー証券 363( 363)
日産証券 341( 341)
ゴールドマン証券 244( 188)
インタラクティブ証券 169( 169)
三菱UFJeスマート 243( 165)
マネックス証券 114( 114)
UBS証券 237( 104)
シティグループ証券 221( 92)
フィリップ証券 88( 88)
HSBC証券 82( 82)
野村証券 33( 33)
BNPパリバ証券 60( 0)
みずほ証券 29( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
SBI証券 16( 16)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
ドイツ証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
