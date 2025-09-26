◇カーリング ミックスダブルス日本代表決定戦(26日、稚内市みどりスポーツパーク)

2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックへの出場に向けて、代表争いが行われているカーリング。ミックスダブルスの決勝進出ペアが決定しました。

すでに男子はSC軽井沢クラブ、女子はフォルティウスとそれぞれの日本代表が決定。残すはミックスダブルスとなる中、代表権をめぐる戦いが25日にスタートしました。

今大会で代表争いをしているのは「SC軽井沢クラブ」、「松村・谷田」、「小穴・青木」の3チーム。予選2日目となったこの日は、初日に2勝していた「小穴・青木」ペアが強さを見せます。接戦の展開になるも競り勝ち、予選全勝で決勝進出を決めました。次いで「松村・谷田」ペアが初日と同じく1勝1敗とし、決勝進出を決めました。「SC軽井沢クラブ」は予選全敗で敗退となっています。

決勝戦では直接対決の結果を元に、3勝したチームが優勝となります。予選を受けて「小穴・青木」ペアは2勝となっており、代表権へ「あと1勝」と王手をかけています。