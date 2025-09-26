この記事をまとめると ■ランザンテはル・マン24時間レースでの総合優勝チームを支えていた ■マクラーレンが所有するF1エンジン搭載の911を自社でも作るのが夢だった ■製作の許可を得てマクラーレンのF1エンジン搭載の911を11台作り上げ販売した

レースエンジニアの名手が怪物級の911を作り上げた

イギリスのハンプシャー州ピータースフィールドに本社を構えるランザンテの名は、ハイパーカーやモータースポーツの世界に詳しいエンスージアストにはよく知られているところだ。その成功の背景には、もちろん彼らがもつ卓越したエンジニアリングの能力があるわけだが、同時にマクラーレンとの間で長年にわたって築かれた、モータースポーツにおける強いパートナーシップがあることを忘れてはならない。

そのもっとも象徴的な例は1995年のル・マン24時間レース。このレースで総合優勝を飾った、59のゼッケンを掲げたマクラーレン・F1GTRのセットアップやピットワークを担当していたのがランザンテだった。

先日イギリスで開催されたグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで、ランザンテはこのF1GTRをオマージュしたオリジナルのハイパーカー、「95-59」を発表しているが、これもまたマクラーレンのカーボンモノコックを、かつてのF1と同様に3シーター用に改良して使用しているほか。ボディデザインもマクラーレンで数々の作品を残したポール・ハウスに委ねるなど、ランザンテとマクラーレンの良好な関係を象徴している作品だった。

ランザンテはまた、近年さまざまなメーカーが進出を果たしているレストモッドのジャンルでも、熱狂的なマニアから熱い視線を注がれる存在でもある。

多くのメーカーがそうであるように、ランザンテもまたレストモッドの素材にポルシェ911を選んでいるが、同社を率いるディーン・ランザンテが最初に望んだのは、マクラーレンのレーシング部門に保管されていた、1台の930型911ターボを購入することだった。それには1983年末からマクラーレンのF1マシン、MP4/2に使用された1.5リッターのV型6気筒ツインターボ、通称TAGポルシェ「TTE P01」エンジンが搭載されており、それをロードモデルとすることが彼の夢だったのだ。

F1マシンのエンジンを搭載したモンスターポルシェ

結局その夢は叶うことはなく、その代わりにランザンテは11基の「TTE P01」エンジンを入手することに成功。そしてランザンテはポルシェ911のレストモッドという新たなビジネスをスタートするに至ったのだ。

マクラーレンのF1マシンに搭載されていた当時、この「TTE P01」エンジンは予選では1000馬力を超える最高出力を発揮していたというが、さすがにそれはロードカーの世界においては実用性や耐久性を考えれば現実的な話ではないと判断されたのだろう。

ランザンテはその最高出力を510馬力に設定したが、1985年にアラン・プロストがドライブしたMP4/2のオーナーであるカスタマーはさらに大きなパワーをリクエスト。その結果11台のうち3台は625馬力仕様のチャンピオンシップ・エディションとして販売されることになった。

軽量化への取り組みもまた徹底したものだった。ボディーパネルにはカーボンファイバーのほか、アルミニウムなどが使用され、それだけでベースの930型911ターボから54kgの軽量化に成功。リヤのTAGポルシェ製エンジンも、そもそもの3.3リッター水平対向6気筒ターボエンジンよりも129kgも軽量に仕上がっている。

ランザンテによれば、この他に類を見ないレストモッド930型911ターボが実現する最高速は322km/h。ちなみに先日アメリカのカリフォルニア州モントレーで行われたオークションでは、2億8386万円という驚異的な価格で落札されている。