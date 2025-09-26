ロックバンド「LUNA SEA」の楽曲が小田急線秦野駅（神奈川県秦野市）の列車接近メロディーに採用されることが決まった。上り線では「ROSIER」、下り線では「I for You」の2曲が11月末頃から使用が開始される。

5人のうち、ボーカルのRYUICHI（55）以外の4人が秦野駅がある秦野市の出身。10代の時に出会った5人は、ギターのSUGIZO（56）の実家を練習拠点として、唯一無二の感性やテクニックに磨きをかけてきた。

同市がことし市制70年。バンドが昨年5月に結成35年を迎えたことから「この節目に地元とバンドを盛り上げたい！」と昨年10月に、今野翔氏を中心に実行委員会を発足。市内やX（旧ツイッター）、インスタグラムなどで署名活動を展開していた。集めた1万6073筆は4月に、同市の高橋昌和（68）市長に提出。楽曲については、6月に行ったアンケートを基に、同市と小田急、LUNA SEA側で協議を重ね、2曲の採用が決まったという。

RYUICHIは、2012年に「かながわ観光親善大使」に。23年には、ドラムの真矢（55）が「はだのふるさと大使」に就任し、共に地元のために尽力している。

LUNA SEAの原点と言える場所での吉報にメンバー5人は「このたび、LUNA SEAの楽曲が、神奈川県・秦野駅の列車接近メロディーとして使用されることが決定しました。これは、『はだのふるさと大使』の真矢とその仲間たち、そして全国の多くの方々の熱い想いが形となったものです。メンバー一同、この実現に携わって下さった全ての方々に、心より感謝を申し上げます。僕らの故郷で、LUNA SEAの旋律が、人々の記憶とともに、美しく響き続けることをうれしく思っています。この音が誰かの心にそっと寄り添うことを願って」とメッセージを寄せている。

真矢は今月8日に、脳腫瘍と大腸がんで闘病中であることを公表したが、27、28日の両日に行われる「第78回秦野たばこ祭」には、秦野祭囃子社中として出演することが決まっている。

同市では真矢への応援メッセージを公募。祭りが開催される2日間に、同市役所1階正面玄関前に、集まった625通の思いを貼り出す予定だ。