THE RAMPAGEの川村壱馬さんが、『FORSOMEONE ×「零 / L.E.I.」』取材会に登壇しました。



【写真を見る】【THE RAMPAGE・川村壱馬】背番号「17」大谷翔平選手のドジャース地区優勝を祝福 "大谷さんにちょっと親近感”





「FORSOMEONE」はLDH JAPAN所属アーティストを中心としたステージ衣装やミュージックビデオ、映画、舞台などの衣装ディレクター兼デザイナーを務める小川哲史さんが2018年に始動したアパレルブランド。川村さんのソロプロジェクト「零 / L.E.I.」と「FORSOMEONE」のコラボコレクションが27日から発売されます。









川村さんは “2018年のデビュー当初は、まだ自分で買えるレベルではなく、先輩に何か一つ頂いたりしていて” “ブランド立ち上げ当初から、僕に「ぶっ刺さって」すごく好きなブランドなので、めっちゃうれしいです” と今回のコラボレーションを喜びました。









デザインについて “今のトレンドってところだけじゃない、挑戦しつつも小川さんのエッセンスが反映されていて、そういうデザインもすごく好き” と称賛。この日身に着けていたダメージデニムについても “かなり攻めてるんですけど、当て布で中が透けないように、ちょっと上品に作っています” と商品の魅力を語りました。









そんな攻めたワイルドファッションで、どこに出かけたい？と聞かれると川村さんは “そうですね…TAKAHIROさんとバイクに乗って、旅行に行きたいです” と明かしました。









また発売されるアイテムの中には「17」とプリントされたパーカーも。この日、背番号17を背負う大谷翔平選手所属の大リーグ・ドジャースが4年連続で地区優勝を果たしたことについて聞かれると、 “僕は「17」にすごく縁があるというか、すごく大好きな数字。1月7日生まれで「1」と「7」とか、「17」っていう数字はいろいろ何かしら使ってきた” と背景を明かしました。 “ちょっと親近感というか、大谷さんが背番号17番と知った時はすごくうれしかったです。しかも今日地区優勝ということで、おめでとうございます” と奇跡的なタイミングを喜んでいました。

