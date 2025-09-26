大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のクインシーズ刈谷が26日（金）、ホームゲーム終了後に株式会社アオキスーパーが企画するバレーボール教室を開催することを発表した。クラブ公式Xが伝えている。

刈谷とアオキスーパーは2025-26シーズンのオフィシャルパートナー契約を締結している。そのアオキスーパーpresentsとして、ウィングアリーナ刈谷を会場に11月1日（土）に行われるSVリーグ女子第4節GAME1のアランマーレ山形戦の試合終了後にバレーボール教室を実施する。

アオキスーパーのアプリ会員を対象に、3,000円以上お買い上げのレシート（スマートレシート）でスマホから10月1日（水）～15日（水）の期間で応募が可能となっている。募集対象は小学生で、定員は30組60名。なお、本キャンペーンでは、バレーボール教室だけでなく刈谷の上記試合観戦チケットも含まれている。

また、当日は元女子日本代表で刈谷のチームコーディネーターを務める荒木絵里香さんがコーチを担当する。試合開始は13:05より、バレーボール教室は15:30～16:30の1時間が予定されている。