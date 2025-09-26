ボクシングＷＢＡ世界スーパーライト級タイトルマッチ（１１月１４日＝日本時間１５日、米マイアミ）で王者ゲーリー・ラッセル（２９＝米国）への挑戦が決まった同級１位・平岡アンディ（２９＝大橋）の会見が２６日、都内で開かれ、所属ジムの大橋秀行会長は「絶対勝てる相手」と戴冠に太鼓判を押した。

２４戦全勝（１９ＫＯ）の快進撃で、昨年９月に挑戦者決定戦を制していた平岡。日本ジム所属選手で同級の世界王者になったのは藤猛、浜田剛史、平仲明信の３人のみ。大橋会長が「層が厚くて難しい階級。挑戦者決定戦でも１億円以上かかる」という難関で約１年２か月待った末の挑戦実現を「いいタイミングで決まったと思います」と受け止めた。

１８勝（１７ＫＯ）１敗と高いＫＯ率を残すラッセルを「好戦的なファイター」と評した平岡は「いい試合になる。技術もそうですが、スピード、スタミナ、パンチすべて、総合力で上回っていこうと思う」と戦いをイメージ。だが、大橋会長は「攻撃力はあるが、すごく単調な攻め」と指摘し、「アンディにとってやりやすい。絶対勝てる相手」と期待した。

この試合はチャンネル登録者数２０００万以上の有名ユーチューバーでもあるＷＢＡクルーザー級１４位ジェイク・ポール（米国）と元３階級制覇王者ジャーボンテイ・デービス（米国）のエキシビションマッチがメインイベントで、世界最大の動画配信サービスのネットフリックスが生中継する話題の興行で行われる。世界に名前を売るチャンスに、「注目していただけるカードだと思っていて、ワクワクします」と胸を躍らせた。

平岡は子供のころにテレビ番組「さんまのＳＵＰＥＲからくりＴＶ」に「泣き虫アンディくん」として何度も登場した人気者だった。同番組にはボクシング好きの明石家さんま、関根勤らが出演しており、「関根さんには数年前にお会いしたんですが、さんまさんには十何年もお会いしていないので、しっかり勝って勝利を届けたい」と恩返しの戴冠を誓った。