「男子高生ミスターコン2025」ファイナリスト13人を発表 今年の“日本一のイケメン高校生”は
【モデルプレス＝2025/09/26】9月26日、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」のファイナリスト13人が発表された。
【写真】都道府県別“日本一のイケメン高校生”
各エリアの代表者は、北海道・東北エリアから小川永真くん、関東エリアから西小路侑汰くん、中部エリアから倉田琉偉くん、関西エリアから楢崎悠亮くん、中国・四国エリアから清田優翔くん、九州・沖縄エリアから榎田一王くんに決定。
加えて、ファーストファイナリストGPの菊地脩椰くん、ファイナルラウンドGPの大橋光くん、ミクチャ審査GPの曽根凌輔くん、candy magic審査代表の安藤志音くん、eプリ審査代表の谷本晴くん、自己PR審査代表の吹澤輝くん、「高一ミスターコン2025」グランプリの江畑皇之介くんがファイナル審査へと進んだ。
なお、今年度のファイナリストは後日発表の敗者復活戦の勝者を含む15人を予定している。
北海道・東北エリア代表：小川永真（福島県）2年生
関東エリア代表：西小路侑汰（栃木県）2年生
中部エリア代表：倉田琉偉（長野県）3年生
関西エリア代表：楢崎悠亮（兵庫県）2年生
中国・四国エリア代表：清田優翔（岡山県）2年生
九州・沖縄エリア代表：榎田一王（宮崎県）3年生
ファーストファイナリストGP：菊地脩椰（大阪府）3年生
セカンドファイナリストGP：大橋光（神奈川県）3年生
ミクチャ審査GP：曽根凌輔（神奈川県）3年生
candy magic審査代表：安藤志音（沖縄県）3年生
eプリ審査代表：谷本晴（神奈川県）3年生
自己PR審査代表：吹澤輝（栃木県）2年生
高一ミスターコンGP：江畑皇之介（埼玉県）1年生
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
なお“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」も同時開催中。
今後「男子高生ミスターコン2025」は「高一ミスターコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月17日：SNS審査（3次審査）
8月28日〜9月23日：SNS審査（4次審査）
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
