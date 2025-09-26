「女子高生ミスコン2025」ファイナリスト13人を発表 今年の“日本一かわいい女子高生”は
【モデルプレス＝2025/09/26】9月25日、“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」のファイナリスト13人が発表された。
各エリアの代表者は、北海道・東北エリアから「ゆりぼう」さん、関東エリアから「ここみ」さん、中部エリアから「ののか」さん、関西エリアから「佐藤やよ」さん、中国・四国エリアから「ももにゃん」さん、九州・沖縄エリアから「りあ」さん。
加えて、ファーストファイナリストGPの「ももか」さん、セカンドファイナリストGPの「じおん」さん、ミクチャ審査GPの「ゆあきー」さん、candy magic審査代表の「ゆな」さん、eプリ審査代表の「みゆう」さん、自己PR審査代表の「なぎさ」さん、高一ミスコン2025GPの「なんり」さんがファイナル審査へと進んだ。
なお、今年度のファイナリストは後日発表の敗者復活戦の勝者を含む15人を予定している。
北海道・東北エリア代表：ゆりぼう（山形県）3年生
関東エリア代表：ここみ（東京都）2年生
中部エリア代表：ののか（愛知県）3年生
関西エリア代表：佐藤やよ（兵庫県）1年生
中国・四国エリア代表：ももにゃん（鳥取県）1年生
九州・沖縄エリア代表：りあ（佐賀県）1年生
ファーストファイナリストGP：ももか（長野県）2年生
セカンドファイナリストGP：じおん（兵庫県）3年生
ミクチャ審査GP：ゆあきー（神奈川県）1年生
candy magic代表：ゆな（北海道）3年生
eプリ審査代表：みゆう（静岡県）2年生
自己PR審査代表：なぎさ（北海道）3年生
高一ミスコンGP：なんり（福井県）1年生
今後「女子高生ミスコン2025」は「高一ミスコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月17日：SNS審査（3次審査）
8月28日〜9月23日：SNS審査（4次審査）
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
「「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。
2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
