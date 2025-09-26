大金かけている「かなり大切」なケア方法 キャバ嬢・らんが明かす美容と自分磨きのルーティン
【モデルプレス＝2025/09/26】錦糸町のキャバクラ「蓮」で活躍する人気キャバ嬢・らん。休日は友人やキャスト仲間と川サウナに出かけたり、旅行でリフレッシュするアクティブな時間を過ごす。美容においては歯列矯正や肌管理、ヘアケアに力を注ぐ。多忙な日々の中でも自分らしさを大切にする彼女の素顔に迫った。【インタビュー全2回の2回目】
― お忙しい毎日を送っていると思いますが、休日はどのようにリフレッシュしていますか？
らん：今の休みは日曜祝日くらいなんですが、家にいることはほとんどないですね。友達とサウナに行ったり、ご飯を食べに行ったり。この前は蓮のキャストの子たちと川サウナに行ってきました！
― 川サウナいいですね！
らん：日曜日はみんな休みなので、朝の9時に起きて東京都あきる野市にある川サウナに行きました。すごく良かったです！
基本的に1人で家にいることが耐えられないので、家にいるとしてもお昼は飼っている猫ちゃんと遊んで夜は大体友達と飲みに行きますね。お酒も好きなので、休みの日だろうと関係なく飲んじゃいます。
― 休肝日はないんですね（笑）。
らん：そうですね。私はマグロと一緒で、止まってられないんですよね。止まったら死んじゃう（笑）。旅行も好きで先月は沖縄に行ったし、その前の月はバリにも行きました。
― 読者の中にはらんさんのようにあかぬけたいと思っている方も多いと思います。今の輝くらんさんになるまでに取り入れてきた「あかぬけた方法トップ3」を教えてください。
「あかぬけた方法トップ3」
1．歯列矯正をする
2．肌管理を徹底する
3．ヘアケアをする
1つ目は歯列矯正ですね。絶賛、歯列矯正中なんですけど、骨格がかなり変わりました。奥歯を抜いたんですが、口元が後ろに下がって、そのおかげで鼻も高く見えるんです。終わるまでまだ2年くらいかかりますが、やって良かったなって思います。
2つ目は肌管理。私自身、肌が荒れやすいので毎月肌管理はしっかり行っています。今やっているのはアドバテックスレーザーというもので、肌の赤みや毛穴の開きを改善してくれるんです。
最後はヘアケア。かなりお金をかけてます。毎月美容室でトリートメントしてもらうんですけど、カラーも含めるとだいたい6万円くらい。私はエクステもしていて、2ヶ月で20万円くらい。でもそれくらいお金をかける価値はあると思います。いくら可愛くても髪の毛がパサパサしてたら品がないというか、清潔感もなくなっちゃうので、髪の毛はかなり大切ですね。
＜その1：今日のメイク＞
ハイライトが好きで、フェイスパウダーもハイライトが入っているものを使っています。あとは中顔面を短く見えるように鼻にチークを入れているのと、下まつ毛もしっかりマスカラ塗っています。まつ毛は結構大事で、時間かけていますね。
らんのマストバイアイテム
・ミルクタッチ ジェリーフィットティンティッドグロウティント
グロスリップなんですけど、今年SNSでバズっていたのを見つけて買いました。唇が乾燥しがちなので、保湿もされておすすめです！
＜その2：今日のファッション＞
割と普段からワンピースを着ることが多くて、肩と腕を出すことが多いですね。昔、水泳をやっていたからか肩が結構がっしりしているので、長袖を着るとガタイがよく見えちゃうんです。夏は腕を出して、冬は足を出す露出狂です（笑）。
＜その3：美容法＞
週1でピラティスとよもぎ蒸しに行っています。それ以外運動とかも特にやっていないです。スポーツをやっていて太りにくい体質ではあるんですけど、冷え性なので代謝をあげるためにもピラティスとよもぎ蒸しに通っています。
＜その4：会話術＞
お客様に対して仕事の話は一切聞かないですね。どんな仕事をしているかは他のキャストもよく聞く質問だと思うし、同じ質問を何度もされるのはお客様も嫌だと思うので。あとは自分が楽しんでいる姿を見せるようにしています。あまり喋らないお客様でも「私、お喋りだから話聞いてもらえて嬉しい」と、お客様に合わせて会話するようにしています。
＜その5：○○オタク＞
ココアオタクです（笑）！コーヒーと紅茶が飲めなくて、甘党なのもありココアをよく飲みます。4〜5年毎日ココア飲んでいるんですけど、特にスタバのココアが大好きで。社会人になった時にストレスがやばくて飲み始めて、それから毎日飲んでいます。
― ありがとうございました。
歯列矯正から肌管理、そしてヘアケアまで。美容に真剣に向き合いながら、プライベートも全力で楽しむらん。努力と楽しむ心を両立する彼女の生き方こそが人気を集める理由なのだろう。（modelpress編集部）
