安田美沙子、運動会のための手作り弁当披露「鉛筆顔にさした」息子の姿も公開「愛情感じる」「可愛い」
【モデルプレス＝2025/09/26】タレントの安田美沙子が26日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の運動会のために作った弁当を披露し、注目が集まっている。
【写真】安田美沙子、彩り豊かな“運動会弁当”
25日に「いよいよ明日は運動会」と伝え、「数日前に、鉛筆顔にさしたひと。ホクロになるのかなー。。。」と長男の写真を載せていた安田。26日の投稿では「＃運動会 ＃お弁当箱が迷子」と3つ並んだ手作り弁当を公開。サラダや卵焼き、から揚げなど、色とりどりのおかずがバランスよく詰められている。
この投稿に、ファンからは「鉛筆刺すの小学生あるある」「可愛い」「運動会楽しみですね」「朝からお弁当づくりお疲れ様」「お弁当美味しそう」「愛情感じる」といったコメントが寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
