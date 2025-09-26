熊田曜子、子ども達への手作り弁当披露「美味しそう」「彩り綺麗」
【モデルプレス＝2025/09/26】タレントの熊田曜子が9月26日、自身のブログを更新。子どもたちへの手作り弁当を紹介した。
【写真】熊田曜子、子ども達への手作り弁当
熊田は「今日はお弁当の日」とコメントし、肉じゃが、ソーセージ、玉子焼き、鮭おにぎり、海苔おにぎり、マスカット、みかん、りんごが彩り豊かに詰められた手作り弁当を披露。「子供達も元気に出発してくれたからママもお仕事へ行ってきます」と母親としての日常を明かした。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「素晴らしいママ」「美味しそう」「彩り綺麗」「手作りすごい」「理想のお弁当」などのコメントが寄せられている。
熊田は、2012年4月に一般男性と結婚し、同年12月に第1子となる長女、2015年10月に次女、2018年6月に三女が誕生。夫は2021年5月18日に熊田への暴行容疑で警視庁に逮捕。20日の送検後に釈放されたが、同月に離婚を決意したことを発表。そして2023年4月21日、所属事務所を通じて離婚が成立したことを発表した。（modelpress編集部）
