結婚を報告するも「絶対ダメ」家族に猛反対された私 → 家族の【恐ろしい思惑】に気づき絶句

筆者の友人の体験談です。生まれ育った地方から出たことがなく、昔から両親に「介護をお願い」と言われ続けていました。しかし、今の夫から「東京に一緒に来て」とプロポーズされ、結婚のことを家族に話すととんでもない対応をされてしまいました。その後、友人はどうしたのでしょうか？

両親も兄も大反対の結婚報告だった

育ててくれたことには感謝しています。でも、いくら両親や家族のためとはいえ、自分の幸せを犠牲にするのも違う話だと思いました。今後、両親に何かあった際には、自分にできる範囲で力になりたいと考えています。

【体験者：40代・女性会社員、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

FTNコラムニスト：Hinano.N

不動産・金融関係のキャリアから、同ジャンルにまつわるエピソードを取材し、執筆するコラムニストに転身。特に様々な背景を持ち、金融投資をする女性の取材を得意としており、またその分野の女性の美容意識にも関心を持ち、日々インタビューを重ね、記事を執筆中。